Expositie Surinamers in Nederland verlengd tot 5 december

De expositie ‘Surinamers in Nederland: 100 jaar emancipatie en strijd’ was vanwege de Coronacrisis voortijdig gesloten, maar is op verzoek van velen verlengd tot 5 december 2020. Er worden tijdelijk geen rondleidingen gegeven in het archief.

De expositie behandelt de verborgen geschiedenis over 100 jaar Surinamers in Nederland. Het is een meeslepend verhaal dat een geschiedenis van emancipatie en strijd laat zien. Aan de hand van unieke archiefstukken, videobeelden en fotomateriaal tonen The Black Archives en Vereniging Ons Suriname verhalen over Surinamers in Nederland in het begin van de twintigste eeuw.

De expositie onthult verborgen verhalen over Surinamers in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, bijzondere verhalen over de emancipatie van de Surinaamse taal en cultuur en meer.