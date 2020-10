‘Vrouw ernstig ziek door coronavirus na gebruik geldautomaat’

In Suriname ligt een vrouw ernstig ziek op de Intensive Care afdeling van het ziekenhuis, nadat ze besmet is geraakt met het coronavirus door gebruik van een geldautomaat. Dat heeft de Surinaamse minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, vandaag gezegd tijdens een persconferentie in Nickerie.

De vrouw in kwestie zou volgens hem geen contact hebben gehad met andere personen en alleen naar een geldautomaat zijn geweest. Dat blijkt uit gesprekken met haar familieleden.

Vermoedelijk is zij via de knopjes op de automaat besmet geraakt, aldus de Surinaamse minister die vanmorgen zijn statement maakte.

Hij gaf daarbij ook aan dat er op diverse plaatsen in het land sprake is van verontrustende ontwikkelingen. Zo zijn in Saramacca 10 mensen van een familie besmet geraakt, vermoedelijk tijdens een uitvaart. Ook hebben 15 mensen de lockdown te Apoera genegeerd en zijn naar Nickerie vertrokken, alwaar zij zich schuil houden.