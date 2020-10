Telesur hanteert ingaande morgen US$ 12.50 koers voor beltegoed

Telesur heeft de tarieven voor beltegoed aangepast. De nieuwe tarieven zijn gebasseerd op een wisselkoers van SRD 12.50 voor de US-dollar en gaan maandag 5 oktober in.

Met de tariefsaanpassing is beltegoed voor SRD 10 US$ 0.80 waard en dat is gelijk aan 4.17 minuten. SRD 10 is niet meer voldoende om 1 dag mobiel internet te activeren. Beltegoed voor SRD 100 is nu 8 US-dollar waard en is gelijk aan 41.67 minuten.

Telesur heeft net als Digicel de prijzen van hun producten en diensten aangepast als gevolg van de koersaanpassing die door werd gevoerd door de Centrale Bank van Suriname. De moederbank bracht de wisselkoersnotering van de Amerikaanse dollar van SRD 7,52 naar SRD 14,29 (verkoopkoers).

Het is niet bekend als de nieuwe prijzen van de overige producten en diensten van Telesur zijn gebasseerd op de US$ 12.50 koers of veel hoger.