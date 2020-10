President: ‘Brug over Corantijnrivier komt deze regeerperiode nog’

De brug over de Corantijnrivier komt deze regeerperiode nog. Zo verzekerde president Santokhi zijn gehoor tijdens het bezoek dat hij samen met vicepresident Ronnie Brunswijk en een deel van het ministersteam aan Nickerie heeft afgelegd op zaterdag 3 oktober 2020.

President Santokhi zegt dat er al verregaande afspraken zijn gemaakt met twee presidenten die achter dit project staan. In de komende weken gaat minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking verdere uitvoeringsafspraken maken.

“Er staan financierders klaar, maar we moeten goed voorbereiden en het dossier goed doornemen, zodat we geen fouten maken met zaken die in het recente verleden afgesproken waren”, aldus het staatshoofd van Suriname.

Het idee van een brug over de Corantijnrivier speelt al vele jaren, vanaf 1998. In 2010 werd daar door de regering eindelijk gestalte aangegeven door Ballast Nedam aan te trekken om de brug te bouwen. Deze plannen werden echter gauw weer in de ijskast gezet omdat er geen financiering voor dit project was.

Daarna werd in 2016 geroepen dat de Islamitische Ontwikkelingsbank (ISDB) bereid is om de brug over de rivier te financieren, maar ook dat viel stil. Vorig jaar riep de toenmalige Surinaamse minister van Handel, Industrie en Toerisme Stephen Tsang (NDP) dat de brug er gaat komen.