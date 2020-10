Nederlandse zaakgelastigde brengt bezoek aan DNA-voorzitter

De zaakgelastigde van Nederland in Suriname, Henk van der Zwan, heeft afgelopen donderdag een kennismakingsbezoek gebracht aan de voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), Marinus Bee. Tijdens dit bezoek heeft de voorzitter aangegeven dat de focus is om de relatie met de Tweede Kamer te herstellen, ondanks de politieke verschillen.

De historische banden en culturele erfenis willen beide landen behouden. Er is een nieuwe regering, dus ook veranderde beleidsinzichten. Op politiek niveau zijn er reeds gesprekken gevoerd. De zaakgelastigde heeft verder aangegeven, dat er een Nederlandse ambtelijke missie is samengesteld die technische assistentie wil verlenen aan Suriname. Als het fysiek niet mogelijk is, zal dat voorlopig virtueel moeten gebeuren.

De ambassade is nu bezig een nota samen te stellen, waarin de contouren worden uiteengezet voor een debat in de Tweede Kamer gezien de grote belangstelling voor herstel van de relatie tussen beide landen van niet alleen de Surinamers in Nederland maar de totale Nederlandse gemeenschap.