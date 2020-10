Respect voor traditioneel gezag is zoek in verschillende gebieden

De bewindsvrouw van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), Gracia Emanuel is in deze periode drukdoende om samen met president Chandrikapersad Santokhi, vicepresident Ronnie Brunswijk en collegaministers, werkbezoeken af te leggen aan de tien districten. Tijdens deze bezoeken worden er bij de officiële gelegenheden enkele zaken naar voren gebracht die de nodige aandacht van de regering moeten genieten. Zo heeft de minister mogen vernemen dat in verschillende gebieden het respect voor het traditioneel gezag zoek is.

De minister die het traditioneel gezag onder haar heeft, hiermee geconfronteerd geeft aan zich te willen inzetten voor dit aspect en het heeft haar aandacht. Aan de hand hiervan zijn er reeds gesprekken gevoerd met de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi. “Onlangs werd de gemeenschap opgeschrikt met de moord op een kapitein in het district Para. Aan de hand hiervan en andere aspecten heeft men aan de bel getrokken. Er wordt gevraagd dat het traditioneel gezag de nodige aandacht en bescherming krijgt. Men mist de politie in verschillende gebieden”, laat de minister weten. Gelet op deze punten voelt de minister zich geroepen om samen met de JusPol minister het respect dwingend terug te brengen.

Minister Emanuel geeft verder aan dat de dignitarissen het niet makkelijk hebben als er situaties zijn waarbij het respect is gaan verwaarlozen. “We kunnen het helemaal niet hebben dat het traditioneel gezag in enkele gebieden in gevaar is.” Voor nu is er afgesproken dat de politie minstens twee keer per week de controle in dorpen doet, tot dat men zo ver is om de politie overal te stationeren. Als slot geeft de minister aan dat deze bezoeken naar de districten heel belangrijk zijn. “Dit is de eerste stap om alle districten vooruit te brengen en de mensen gerust te stellen waar nodig.”