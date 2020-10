DNA-lid Ebu Jones ontfermt zich over bromfietsers na aanrijding

In Nickerie zijn zaterdag aan het begin van de avond twee bromfietsers betrokken geweest bij een aanrijding. DNA-lid Ebu Jones (NDP) die achter de bromfietsers reed en op weg was naar de presidentiële delegatie, besloot niet verder te rijden en de slachtoffers ter plekke te ondersteunen zoals op de foto te zien is.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het ongeval plaatsvond rond 18.45u op de kruising van de Cassaveweg en de Soekramsingstraat in Nieuw Nickerie. Beide bromfietsers reden in dezelfde richting, waarbij een van de bestuurders wilde afslaan. Hij werd door de andere bestuurder van achteren aangereden.

Beide mannen kwamen terecht op het asfalt, waarbij een van de mannen letsel aan zijn voet en been opliep. Hij werd met een ingeschakelde ambulance afgevoerd voor medische behandeling.

Parlementariër Jones die getuige was van de aanrijding en zelf ook uit Nickerie komt, bleef bij de mannen tot ze geholpen waren: