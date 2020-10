COVID-19 afgelopen 24 uur: 1 dode en 25 nieuwe gevallen

Het aantal COVID-19 gevallen in Suriname is vandaag weer flink gestegen van 8 nieuwe gevallen op vrijdag naar maar liefst 25 nieuwe gevallen op zaterdag. Ook is er de afgelopen 24 uur weer 1 persoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de officiële COVID-19 website van de Surinaamse overheid.

Na een periode van daling van het aantal actieve gevallen, was zaterdag voor het eerst weer sprake van een stijging van het totaal aantal actieve gevallen en wel van 79 naar 95. Het aantal personen in het ziekenhuis is wel iets afgenomen van 37 naar 33. Het aantal mensen op de IC is gelijk gebleven.