Dubbel pech voor borrelende vrouw in Paramaribo-Noord

Een borrelende vrouw heeft vrijdag kort na elkaar dubbel pech gehad aan de Abonestraat in Paramaribo-Noord. Eerst ontdekte zij dat er spullen uit haar auto gestolen waren en daarna is zij beroofd van haar halsketting.

De vrouw was aan het borrelen bij een drankgelegenheid aan de Abonestraat en had haar auto open laten staan. Toen ze terugging naar haar voertuig ontdekte ze dat de autosleutel en een mobiele telefoon niet meer in de auto waren.

Het slachtoffer zocht vervolgens hulp om haar auto te verwijderen. Op een bepaald moment kwam een man met een doek voor zijn gezicht naar haar toe. Plotseling rukte hij haar halsketting weg en nam de benen. De politie in Suriname werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.