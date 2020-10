Autobestuurder slaat plotseling af en rijdt inhalende motoragent aan

Een motoragent van het Korps Politie Suriname is donderdagochtend aan de Sir Winston Churchillweg aangereden door een personenauto. Dit nadat hij de auto inhaalde en de bestuurder op dat moment plotseling rechtsaf afsloeg naar een inrit.

De agent klaagde van pijn aan zijn schouder en bekken en moest met de ambulance vervoerd worden voor medische behandeling. De motorfietser als de auto reden over de Sir Winston Churchillweg, komende vanuit La Re Contre en gaande richting de stad. Ter hoogte van EBS-mast 252 vond de aanrijding plaats.

De motorfiets is zwaar beschadigd aan de linker- en voorzijde en is door een sleepdienst afgevoerd naar de technische dienst van de Surinaamse politie. De auto raakte beschadigd aan de rechter- en voorzijde. De bestuurder bleef ongedeerd en is in het bezit van een geldig rijbewijs.