‘4 reizigers vanuit Nederland naar Suriname besmet met coronavirus’

De afgelopen twee weken zijn twee tot vier personen, die besmet waren met het coronavirus, vanuit Nederland naar Suriname gereisd. Dat heeft de Surinaamse minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, gisteren bekend gemaakt tijdens een spoedconferentie over de maatregelen met betrekking tot de vluchten uit Nederland.

Vanwege de enorme stijging van het aantal positieve coronagevallen in Nederland, heeft de Surinaamse regering zware voorwaarden en strenge controle opgelegd aan de komst van passagiers uit dat land. En dat is nodig want ook vandaag komt er een vlucht uit Nederland in Suriname aan, met daarin 300 mensen.

In Nederland zijn er op 1 oktober 3.252 extra besmettingen bijgekomen waardoor het totaal aantal coronagevallen tot nu toe 124.000 bedraagt. Er zijn deze week ook extra maatregelen genomen om de groei van het aantal besmettingen in te dammen.

In Suriname is men huiverig voor de komst van mensen uit Nederland naar het land. Dat komt doordat de Surinaamse coronacrisis begon toen op 13 maart 2020 de eerste COVID-19 besmetting in het land werd vastgesteld. Het betrof een vrouw die kort ervoor uit Nederland terugkeerde.

Reizigers vanuit Nederland naar Suriname moeten behalve een bewijs dat ze negatief getest zijn voor COVID-19 (niet ouder dan 72 uur), ook zelf betalen voor quarantaine opvang in een lokaal hotel. Daarnaast moeten ze ook beschikken over een reisverzekering waarin medische zorg voor COVID-19 is opgenomen.