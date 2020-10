VIDEO: Rem doet het plotseling niet meer, auto rijdt kanaal in

Deze auto in Suriname kwam vanmorgen in het Magentakanaal terecht. Volgens de bestuurder deed zijn rem het plotseling niet meer en had hij geen andere keus dan het voertuig van de weg te sturen. Hij kwam daarbij in het kanaal terecht, aldus de man.

De man reed rond 09.00u over de Frederikshoopweg richting Magentkanaalweg toen het eenzijdig ongeval gebeurde. De Surinaamse politie was snel ter plekke en heeft een sleepdienst ingeschakeld om de wagen uit het kanaal te krijgen.

Niemand raakte bij het ongeval gewond. De bestuurder zelf kwam met de schrik vrij. Zo kwam de auto eruit: