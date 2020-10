Menselijk skelet aangetroffen bij schoonmaken perceel

Een man die vanmorgen bezig was met het schoonmaken van een perceel in Suriname, is daarbij gestuit op een menselijk skelet. Dit gebeurde op een overwoekerd perceel van een dicht begroeide woning aan de Sheombarlaan, een zijstraat van de Cocobiacoweg in het Ressort Uitvlugt.

Het vermoeden bestaat dat het gaat om een seniore burger, van wie de familie in de straat woont. Die persoon zou een zwervend bestaan lijden en was al een tijdje niet meer gezien, vertelde de familie aan de politie. Het is niet duidelijk of het daadwerkelijk om deze person gaat.

Het skelet is in beslag genomen door de Surinaamse politie die de zaak in onderzoek heeft.