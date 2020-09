Totaal aantal actieve COVID-19 gevallen verder gedaald naar 67

Het totaal aantal actieve COVID-19 gevallen in Suriname, is de afgelopen 24 uur verder gedaald van 72 naar 67. Dat blijkt uit de dagelijkse update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse overheid. Een maand geleden was dit aantal bijna 900.

Zondag is de Surinaamse president Santokhi ingegaan op de nieuwe maatregelen die maandag zijn ingegaan in Suriname. Het staatshoofd gaf aandat de regering de COVID-19 protocollen steeds met voortschrijdend inzicht afstemt op de huidige realiteit. Hoewel de regering content is met de daling blijft ze alert.

“Wij zien dat wereldwijd landen worden getroffen door een nieuwe golf van de COVID-19 pandemie. Wij roepen de samenleving dus ook op om alert te blijven. Het gevaar van een nieuwe golf, een nieuwe piek is reëel aanwezig” aldus de president.