President Santokhi spreekt eerste jaarrede uit

In een buitengewone openbare vergadering van het parlement van Suriname, heeft president Santokhi vandaag zijn eerste jaarrede uitgesproken. In de jaarrede werd een uiteenzetting gegeven van het regeringsbeleid dat in 2021 zal worden uitgevoerd.

Na de jaarrede heeft het Surinaamse staatshoofd en uiteenzetting gegeven over de begroting. De begroting is geraamd op SRD 15.349.200.000. Het begrotingstekort bedraagt SRD 6.792.400.000.

In de jaarrede heeft de president onder andere gesproken over de de monetaire maatregelen, het buitenlands beleid, de export van groente naar Barbados vanaf 2021. Ook de verhoging van Algemene Oudedagsvoorziening, Algemene Kinderbijslag en de financiële bijstand is door het staatshoofd aangekaart.

Om zoveel mogelijk rekening te houden met de COVID-19-maatregelen, is besloten om dit jaar de jaarrede te houden op het Onafhankelijkheidsplein. Deze bijzondere vergadering vindt elk jaar, uiterlijk op de eerste werkdag in oktober plaats.