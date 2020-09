Weer total lockdown in Kabalebo voor twee weken

Districtscommissaris (dc) Josta Lewis van het bestuursressort Kabalebo in Suriname heeft zojuist wederom een total lockdown voor twee weken in het gebied aangekondigd. Deze gaat dinsdag 29 september 20.00u in en is van kracht tot en met woensdag 13 oktober 05.00u.

Het besluit volgt op advies van het ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met het mimisterie van Regionale Ontwikkeling en Sport. “Dit als voorzorgsmaatregel ter voorkoming van een mogelijke tweede uitbraak van het Covid-19 virus in het bestuursressort”, meldt het Commissariaat van Kabalebo.

Gedurende deze twee weken zal het niet toegestaan zijn het gebied binnen te komen en of te verlaten. Verder is het niet toegestaan dat burgers zich op straat begeven mits zij hiertoe dispensatie hebben. “De situatie is nog niet totaal onder controle”, aldus het commissariaat.

Om de uitbraak in Kabalebo begin september onder controle te krijgen, was er een total lockdown voor twee weken voor het gebied ingesteld door dc Lewis. Nadat bij evaluatie bleek dat de uitbraak reeds onder controle was, besloot de dc de total lockdown ingaande maandag 21 september 05.00u op te heffen.