VIDEO: Grote boom valt op woning na rukwind

In Suriname hebben rukwinden en slecht weer zondagmiddag op diverse plaatsen behoorlijke schade aangericht. Zo ook aan de Afi Jabastraat waar rond 16.00u een grote boom op een woning viel na een rukwind. De woning liep enorme schade op, zoals in onderstaand filmpje te zien is.

Twee mensen die in de getroffen woning aanwezig waren, stonden net voor het neerkomen van de boom op van hun plek. En op precies die plek kwam de boom terecht, vertelt een familielid aan een verslaggever van Waterkant.Net.

De Surinaamse brandweer werd gebeld maar die gaf aan dat Openbaar Groen de boom moest verwijderen.

Vanmorgen werd de boom binnen een uur opgeruimd en werd de schade goed zichtbaar. Het is niet bekend of de woning verzekerd is tegen dit soort schades. De desbetreffende boom stond niet op het perceel waar de getroffen woning staat, maar op het perceel van de buren.

Zondag waaide ook een deel van het dak van de winkel Red Apple weg door de harde wind: