Tien patiënten met chartervlucht naar Colombia

Een groep van 10 patiënten en 8 begeleiders is op zondag 27 september vanuit Suriname richting Colombia vertrokken voor medische behandeling. De groep vertrok omstreeks 11:00 uur met een speciaal door de regering gecharterde air ambulance. De behandelingen die zij zullen ondergaan variëren van operaties voor aangeboren hartafwijkingen tot behandelingen aan diverse kankersoorten. Hoelang de mensen in Colombia zullen verblijven is afhankelijk van de behandeling en het verloop daarvan.

De uitzendingen naar Colombia worden sedert 2005 uitgevoerd. Dit vanwege regionalisering van de medische uitzendingen en de sterk gestegen kosten voor medische behandelingen in Nederland.

Vanwege de COVID-19 pandemie en het gesloten luchtruim wereldwijd was het vrijwel onmogelijk de uitzendingen uit te voeren. Dit bracht met zich mee dat patiënten veel langer dan gebruikelijk moesten wachten om uitgezonden te worden. Op het moment dat een government-to-government aanvraag wel mogelijk was om het luchtruim van Colombia open te stellen op basis van humanitaire redenen, heeft de regering daar meteen werking van gemaakt.

Het was niet mogelijk om de hele groep naar Colombia te vervoeren op de eerder geplande vlucht, die in samenwerking met Seismic Company Group werd uitgevoerd. Vandaar dat de Surinaamse minister van Volksgezondheid, Amar Ramadin, besloot om een chartervlucht te organiseren zodat de behandeling toch tijdig voortgezet kan worden.