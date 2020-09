Sozavo-minister: Duurzaam sociaal vangnet in aanmaak

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) heeft een traject ingezet om te komen tot een duurzaam sociaal vangnet. Hiervoor vindt een screening plaats van het database van hulpbehoevenden in Suriname. Deze mededeling deed minister Uraiqit Ramsaran van Sozavo in een persconferentie met president Chandrikapersad Santokhi en vice-president Ronnie Brunswijk. De persconferentie heeft plaatsgevonden op donderdag 24 september in de Congreshal.

De bewindsman zei verder dat de screening huis aan huis plaatsvindt en wel conform de Covid-19 maatregelen. “Aan de hand daarvan zullen wij een bepaling doen waarbij wij nagaan of het aangegeven aantal in het bestand van Sozavo daadwerkelijk het aantal is. Er zal dus een matching plaatsvinden”, aldus Ramsaran.

In de huidige economische crisis en vanwege het Covid-19 pandemie hebben zwakke huishoudens het extra zwaar, zegt de minister. “Als we kijken naar de normale huishoudens die het een en ander te werk stellen om aan hun brood te komen, dat die het ook zwaar hebben, laatstaan de zwakke huishoudens”, zei de bewindsman.

In aanloop naar de instelling van een duurzaam sociaal vangnet, heeft het ministerie ervoor gezorgd dat hulpbehoevende groepen in de samenleving zo snel mogelijk worden geholpen. Zo is er een project waarin voedselpakketten worden verstrekt aan zwakke huishoudens, maar ook zijn de bedragen voor sociale bijstand verhoogd.

Deze verhogingen, zoals door de minister van Financiƫn bekendgemaakt, heeft de minister van Sozavo doorgegeven. Zo is de Algemene oudedagsvoorziening (aov) verhoogd van SRD 500 naar SRD 750, bedraagt Kinderbijslag voortaan SRD 75 in plaats van SRD 50 en krijgen mensen met een beperking in plaats van SRD 325 voortaan SRD 500. Aan de zwakke huishoudens wordt niet meer een bedrag tussen de SRD 33 en SRD 41.50 uitgekeerd. Deze is verhoogd naar srd 500. De verhogingen gaan in november in.