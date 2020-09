KPS: Waargenomen vliegtuig Overbridge niet illegaal

Het Korps Politie Suriname heeft zojuist laten weten dat een watervliegtuig dat op zondagmiddag 27 september door surveillerende politieambtenaren werd waargenomen, legaal in Suriname is. Het vliegtuig vloog laag boven de Surinamerivier op het moment dat de wetsdienaren bezig waren met controle werkzaamheden van vakantieoorden die grenzen aan de Suriname rivier.

Ter hoogte van het vakantieoord Overbridge zagen zij het watervliegtuig laag boven de rivier vliegen en landen. Kort daarna steeg het vliegtuig op en vloog weg. De politieambtenaren rapporteerden dit geval aan hun leidinggevende, waarna op basis hiervan in de Ware Tijd een bericht verscheen dat het vliegtuig illegaal zou zijn en dat het mogelijk om een drugstransport kon gaan.

Dit klopt echter niet. Uit het politie onderzoek is namelijk naar voren gekomen dat het watervliegtuig in kwestie legaal in Suriname is en dat de eigenaar bekend is bij de luchtvaartautoriteiten. Op zondagmiddag was zijn zoon en een vriend bezig na te gaan hoe het vliegtuig reageerde bij het landen op de rivier meldt de politie.

Volgens een bericht van de Surinaamse politie waren de luchtvaartautoriteiten in Suriname op de hoogte van het vliegtuig in het luchtruim en waren ze in contact met de piloten.

Het komt overigens vaker voor dat watervliegtuigen bij Overbridge landen. Dat blijkt uit ook uit onderstaande foto’s op Instagram: