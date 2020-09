JCI Nilom kiest nieuw bestuur online via Zoom

De Junior Chamber International (JCI) Nilom in Suriname heeft een nieuw bestuur gekozen voor het jaar 2021. Middels speeches van de kandidaten was duidelijk te merken welke richting het bestuur wil opgaan het komend jaar. Dit gebeurde tijdens hun Election Meeting via Zoom, op zaterdag 26 september 2020 (foto).

De kandidaten moesten in hun speeches aangeven waarom zij voor een bestuursfunctie hebben gekozen. Het thema voor het komend jaar is GROW, welke staat voor Growth, Responsibility, Opportunity, en Worth doing. Met dit thema wil het gekozen bestuur zich richten op individuele groei van de leden en groei als JCI organisatie op nationaal en vooral internationaal niveau.

Het gekozen bestuur bestaat uit: Sevillio Creton (Local Treasurer), Chivian Gilliot (Local Secretary), Randy Berghout (Vice President External), Arsenio Moidin (Vice President Internal), Virgil Martels (Vice President International), Acheber Jamin (Executive Vice President) en Andy Tjoe A Long (Local President).

Het huidig bestuur onder leiding van Local President Ruiz Kartoredjo, heeft met deze election voor continuïteit van de organisatie gezorgd. “2020 is een enorm jaar voor ons vol uitdagingen die wij niet zagen aankomen. Het huidig bestuur is capabel genoeg geweest om hiermee om te kunnen gaan en te zorgen voor een nieuw bestuur – continuïteit. Dit is een van de fundamentele verantwoordelijkheden van elk bestuur.”

De gedachte bij JCI “One Year To Lead” houdt in dat de functies, zowel van het bestuur als van decommissies, jaarlijks opnieuw worden ingevuld. Op deze wijze, worden zoveel mogelijk leden in de gelegenheid gesteld om de kennis en tools welke zij ontvangen, in de praktijk uit te voeren.

Tijdens deze election meeting waren er ook een aantal gasten buiten de grenzen van Suriname aanwezig, met name de Local Presidenten van JCI SXM ACTION (St. Maarten), JCI Filipino Junior Chamber (Hawaii), JCI Cayenne (Frans Guyana) en afgevaardigden van JCI Willemstad (Curaçao). Het nieuw bestuursjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december.

Junior Chamber International is een internationale organisatie van jongeren in de leeftijdsklasse 18 tot en met 40 jaar die als hoofddoel heeft het creëren van duurzame positieve verandering en stimuleren van ontwikkelingskansen voor jongeren in de wereld.