Illegaal vliegtuigje probeert landing op water te maken nabij Overbridge

Een watervliegtuig heeft zondagmiddag rond 13.00u geprobeerd een landing op het water te maken in de omgeving van Overbridge. Bij het zien van een politieboot steeg het wit gelakte eenmotorig vliegtuig echter weer op. De politie in Suriname heeft het vermoeden dat het gaat het om een drugsvliegtuig.

Volgens de Surinaamse krant de Ware Tijd (dWT) zou de politie getipt zijn dat er een vliegtuig met drugs zou landen in het gebied en werden politieagenten daar naartoe gestuurd om een onderzoek in te stellen. Korpschef Roberto Prade bevestigd tegenover de krant dat de piloot is doorgevlogen bij het zien van de politie.

Het incident staat niet op zich. In de maand juli was er ook al een melding van een landingspoging van een vliegtuig. Toen werd een afgebrand vliegtuig langs de weg in het gebied bekend als Kaaimangrasi (Para) aangetroffen. En twee weken geleden werd in buurland Guyana een Cessna-vliegtuig met drugs onderschept, dat onderweg was naar Suriname.

Prade zegt verder tegen dWT dat de Surinaamse politie bezig is met het onderzoek naar de poging tot landing in de omgeving van Overbridge.