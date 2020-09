Vrouw slaat collega met pot na ruzie

Een ruzie tussen twee vrouwelijke collega’s in Paramaribo is geëindigd in een mishandeling. Een van de vrouwen sloeg de andere met een aluminium pot.

De vrouwen kregen over een nog onbekende kwestie ruzie. Op een bepaald moment pakte één toen een aluminium pot en begon haar collega te slaan. Het slachtoffer raakte gewond aan haar hoofd en moest medisch behandeld worden.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Het slachtoffer werd met een visum verwezen naar de Spoedeisende Hulp in Suriname. De verdachte werd ter plaatse aangehouden en overgebracht naar het bureau.