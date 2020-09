Braziliaan met coronavirus dood aangetroffen in hotelkamer

In een hotel te Paramaribo-Noord is een Braziliaanse man afgelopen woensdag dood aangetroffen in een kamer. Volgens de politie in Suriname is de man niet door een misdrijf om het leven gekomen. Hij bleek wel besmet te zijn met het coronavirus.

Uit onderzoek van de politie is naar voren gekomen dat de man dinsdag uit het Surinaamse binnenland naar de stad kwam en incheckte in het hotel aan de Prinsessenstraat. Hij zou daarbij hebben aangegeven dat hij zich niet goed voelde en moeite had met ademen.

De man zou volgens de politie in de nacht van dinsdag op woensdag zijn overleden. Woensdag werd zijn lichaam ontdekt, waarbij er een COVID-19 test is afgenomen, die positief was. Zijn lichaam is na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname afgestaan aan de familie.