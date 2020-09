Twee oproepen tot protest vandaag in Suriname

In Suriname is de afgelopen week door twee personen opgeroepen tot protest vandaag. De eerste oproep komt van activist Stefano ‘Pakittow’ Biervliet. Hij heeft mensen opgeroepen om te protesteren op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo. De andere oproep komt van ex-NDP’er Sibrano Pique. Hij roept mensen op om zich te verzamelen bij het Kerkplein.

Beide activisten vinden dat de regering de verhoging van de brandstofprijs terug moet draaien. “Genoeg is genoeg. Terugdraaien benzineprijs en valutakoers of regering Chan mag naar huis. Suriname eerst dan de rest” zegt Pique op zijn Facebook pagina.

Als ontevreden NDP’er sloot Siebrano Pique zich in 2017 aan bij de straatprotesten tegen het wanbeleid van de regering Bouterse. Ondanks dit gaf hij vorig jaar aan Parbode te kennen dat hij zoveel liefde en respect voor Bouterse heeft, dat hij nog steeds een kogel voor hem zou vangen.

Pakittow zou volgens de Surinaamse nieuwssite SR Herald gisteren een ontmoeting hebben gehad met president Santokhi. Hij zegt aan de site dat de president een open oor voor hem had en er breedvoerig is gesproken over de gang van zaken in het land. Zijn protestmanifestatie gaat ondanks het verzoek van de president normaal door.

Biervliet zei verder dat de president vandaag op het Onafhankelijkheidsplein wordt verwacht om tijdens deze actie met het volk te praten. Of het staatshoofd zal ingaan op deze uitnodiging is vooralsnog niet duidelijk, aldus SR Herald.

De protesten starten rond 09.00u lokale tijd.