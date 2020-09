Tante van vermoorde jongedame te Munder in vrijheid gesteld

De 51-jarige Marijke F., die aangehouden was voor de moord op haar 22-jarige nichtje Chenel van der Bok te Munder, is donderdag in vrijheid gesteld.

Volgens advocaat Maureen Nibte is er geen bewijs dat haar cliënt betrokken is bij de moordzaak. De tante was als verdachte aangemerkt omdat de politie bij haar een gasbuks in beslag had genomen. Uit het onderzoek is gebleken dat het wapen geen projectiel kan afvuren. Van der Bok zou met een vuurwapen zijn beschoten.

Verder is er volgens de raadsvrouw geen reden voor Marijke F. om haar nichtje te vermoorden. De 34-jarige Orpheo F., de 28-jarige politierekruut Dwight P., en Graciella H., die ook in deze zaak waren aangehouden, zijn eerder reeds vrijgelaten.

Van der Bok werd in de middaguren van maandag 20 juli dood in haar woning aangetroffen door haar tante, Marijke F. Het slachtoffer woonde alleen. Uit onderzoek van de patholoog blijkt dat het slachtoffer op zondag 19 juli vóór het middaguur om het leven zou zijn gebracht.