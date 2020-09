Pas geboren baby overleden in Suriname

In Suriname is een pas geboren baby woensdag in de vroege ochtend overleden. Het kindje dat op 10 augustus jongstleden werd geboren, is vermoedelijk door verstikking om het leven gekomen. De Surinaamse politie kreeg rond 06.30u een melding binnen, dat dit zich had afgespeeld aan de Denkvrijweg.

Een 23-jarige moeder merkte ’s ochtends dat er iets mis was met het kind. De vrouw had de 6 weken oude baby daarvoor liggend gevoed en was in slaap gevallen. Toen ze vroeg in de ochtend besefte dat er iets mis was, bracht ze de zuigeling samen met een buurman naar de Spoedeisende Hulp (SEH).

De arts van de SEH zou geconstateerd hebben, dat het kindje bij aankomst was overleden. Volgens de arts is het meisje door verstikking om het leven gekomen en is er geen sprake van een misdrijf.