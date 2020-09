Inkomsten Newmont, Staatsolie, Iamgold verpand en niet naar staatskas

De inkomsten die Suriname binnen krijgt uit de belangrijkste sectoren, zijn door de vorige regering verpand en komen dus niet in de staatskas. Het gaat om inkomsten van bijvoorbeeld Newmont, Staatsolie en Iamgold. Dat liet de Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi donderdag op een persconferentie weten.

Ook de staatsbedrijven brengen weinig in de staatskas. De meeste bedrijven verkeren namelijk in grote financiële problemen en lijden verlies. De SLM bijvoorbeeld heeft voor 95 miljoen US-dollar aan schulden. Daarnaast zitten staatsbedrijven opgescheept met hoge leningen en wurgcontracten en in een aantal gevallen is er sprake van corruptie.

Deze situatie draagt ertoe bij dat er op maandbasis een tekort in de staatsklas is van 200-400 miljoen SRD is. Voor september is er een tekort van ruim 400 miljoen SRD. De vorige regering onder leiding van president Bouterse heeft de tekorten de laatste tijd opgevuld door steeds nieuwe leningen aan te gaan. Die brengen echter ook rente en aflossing in de toekomst met zich mee.

De leningen die het zwaarst drukken zijn twee leningen bij Oppenheimer; 125 miljoen US-dollar voor de Afobakkastuwdam en 550 miljoen US-dollar voor de internationale obligatie. Alleen aan rente van de bond van 550 miljoen US-dollar moet per jaar 50 miljoen US-dollar worden afgelost. In oktober moet ruim 26 miljoen US-dollar aan rente worden betaald en voor de tweede Oppenheimer lening 6 miljoen US-dollar in december.

Om dit probleem in 1 keer aan te pakken wil de regering twee miljard US-dollar aan voorschot opnemen op toekomstige olieopbrengsten. Het geld zal gebruikt worden voor onder andere het afwikkelen van de twee leningen bij Oppenheimer. Deze aanpak zou volgens het staatshoofd een enorme verlichting inhouden.