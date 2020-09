Ingrid Karta-Bink zegt lidmaatschap Pertjajah Luhur op

Parlementariër Ingrid Alma Karta-Bink heeft haar lidmaatschap bij de Surinaamse politiek partij Pertjajah Luhur (PL) per direct opgezegd. Ze heeft vandaag een brief hierover gestuurd naar de partij.

De 48-jarige Karta-Bink werd in 2010 geïnstalleerd als eerste vrouwelijke districtscommissaris van Commewijne. In 2015 werd ze gekozen tot lid van De Nationale Assemblée (DNA). Sinds juli 2019 is Karta-Bink waarnemend voorzitter van de fractie.

In die brief staat dat ze het besluit heeft genomen na een grondige evaluatie met de familie. De in Commewijne woonachtige politica dankt daarin ook de partij voor het in haar gestelde vertrouwen.