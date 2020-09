Bromfietser overleden in ziekenhuis na aanrijding met auto vorige week

De 34-jarige Cubaanse bromfietser Rodriquez Munoz die op woensdag 16 september letsels had opgelopen na een aanrijding met een auto heeft het niet gehaald. Hij is op woensdag 23 september overleden in het Academisch Ziekenhuis. Het ongeval vond plaats op de hoek van de Crommelinstraat en de Lothlaan in het Centrum van Suriname.

Rodriquez Munoz reed over de Lothlaan en verzuimde voorrang te verlenen aan de bestuurder van het voertuig op de Crommelinstraat. De bromfietser is toen per ontboden ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ontzielde lichaam van Rodriquez Munoz is intussen afgestaan aan zijn nabestaanden. De Verkeersunit van het politiebureau Centrum onderzoekt deze zaak, meldt de politie Public Relations.