Agent betrokken bij mishandeling bestuursambtenaar buiten functie gesteld

De politieagent die betrokken zou zijn geweest bij een incident tussen de politie en een bestuursambtenaar, is hangende het onderzoek, buiten functie gesteld. Dat gebeurde in opdracht van de korpsleiding, meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Het incident, dat in de vroege ochtend van zaterdag 19 september plaats vond in de van Idsingastraat, is in onderzoek op de afdeling Onderzoek Politiezaken (OPZ).

Het slachtoffer Fellayno Elliott (foto) reed na het werk in uniform gekleed op de bromfiets naar huis. Hij werd door de politie staande gehouden in verband met mogelijke overtreding van de lockdown. Ondanks dat hij een dispensatiebrief bij zich had en gekleed was in uniform, bleef de agent moeilijk doen over Elliott’s aanwezigheid op straat.

De zaak escaleerde en Elliot kreeg een vuistslag van de agent in zijn gezicht. Daarna werd er een vuurwapen op hem gericht en werd hij geboeid in de politieauto geplaatst. Daar kreeg hij nog een klap in zijn gezicht van de agent. Zijn lip was daardoor opengescheurd en zijn gezicht opgezwollen (foto).

