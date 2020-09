NDP doet niet mee aan protest; regering moet ruimte krijgen werk te doen

De Nationale Democratische Partij (NDP) heeft laten weten dat ze niet zal deelnemen aan de op social media aangekondigde protestmanifestatie op vrijdag 25 september 2020 in Suriname. De partij zegt in een statement dat ze steeds heeft aangegeven dat de nieuwe regering de ruimte moet krijgen om haar werk te doen.

De partij zegt in een statement: “Vooropgesteld dat het een belangrijk democratisch recht van eenieder is om mee te doen aan een vreedzame actie, is het standpunt vanuit de partij om vooralsnog aan geen enkele actie mee te doen.

Vanaf de transitie van de regeermacht heeft de NDP steeds aangegeven dat de regering de ruimte moet krijgen om haar werk te doen, waarbij de NDP dit beleid en de ontwikkelingen kritisch zal volgen.

De recente maatregelen van de regering treffen ons sociaal maatschappelijk incasseringsvermogen als samenleving. De partij zal echter niet deelnemen aan deze protestmanifestatie en doet een dringend beroep op haar leden om de ontwikkelingen vooralsnog af te wachten.

Ondertussen roepen wij van de NDP de Surinaamse regering op om niet voorbij te gaan aan de signalen van ontevredenheid.”