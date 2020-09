70-jarige man dood aangetroffen in woning te Coronie

Opnieuw is een man dood aangetroffen in een woning in Suriname. Dit keer gaat het om een seniore burger die levenloos werd aangetroffen in zijn huis in Totness, de hoofdplaats van het noordwestelijke district Coronie. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om de 70-jarige Serverinus A.

Het lijk van de man werd woensdagochtend in zijn woning aangetroffen, met een snijverwonding aan zijn hand. De Surinaamse politie werd ingeschakeld en heeft het vermoeden dat de man mogelijk zelfmoord heeft gepleegd.

Het is niet bekend of het lijk in beslag is genomen. De politie van Totness heeft de zaak in verder onderzoek.