Buitenlanders stelen 2 miljoen SRD met valse creditcards

Twee buitenlanders zijn in Suriname ingesloten door de Recherche Regio Paramaribo. Het gaat om de 31-jarige Fransman Tyron A. en zijn 39-jarige kompaan, de Roemeen Florin J. Ze hebben in enkele maanden ongeveer twee miljoen Surinaamse dollars onrechtmatig gepind met valse creditcards.

De twee fraudeurs worden onder meer verdacht van deelname aan een criminele organisatie, diefstal door middel van valse sleutel, oplichting en gekwalificeerde valsheid in geschrifte, meldt het Korps Politie Suriname.

Tyron A. heeft zich hevig verzet bij zijn aanhouding. In zijn bezit is aangetroffen en in beslag genomen een bedrag van SRD 15.000 en valse creditcards. Hij had kort voor zijn aanhouding, met gebruikmaking van de valse creditcards onrechtmatig geld gepind bij de geldautomaat.

Op de verdachte Florin J. heeft de politie ook een geldbedrag, een aantal valse kredietkaarten aangetroffen en in beslag genomen meldt de politie.

Het vermoeden bestaat dat de twee buitenlanders deel uitmaken van een criminele organisatie, die in Suriname en andere landen in de regio actief is in het onrechtmatig lichten van gelden van bankrekeningen van derden waarbij gebruik wordt gemaakt van valse creditcards en illegaal verkregen toegangscodes.