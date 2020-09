Man dood aangetroffen in bedrijfspand

In Suriname is een man aan het begin van de avond dood aangetroffen in het pand van een bedrijf. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de overledene tegen 18.10u hangend aan een touw werd aangetroffen, in het pand dat op slot zat.

Het zou gaan om een rijstbedrijf aan de Mohamed Rashied Pierkhanweg (verlengde Nieuw Weergevondenweg). De verschillende eenheden van de Surinaamse politie zijn nu ter plaatse en hebben de zaak in onderzoek.

Volgens de eerste informatie zou het gaan om zelfdoding. Later meer.