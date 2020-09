LVV ontvangt schenking uit Japan voor ondersteuning visserijsector

Het directoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in het kader van het project ‘Japan’s Grant Aid for the Economic and Social Development Programme FY2018 for the Republic Suriname’, een deel van een schenking ontvangen. De schenking is ter ondersteuning van de visserijsector en betreft in deze 4 mini bussen voor 15 personen en 3 containers met visnetten, dobbers, touw en vismanden.

In oktober 2018 heeft het Keizerrijk Japan een schenking gedaan aan Suriname van

vierhonderd miljoen Yen die omgerekend ongeveer 3.7 miljoen US Dollars bedraagt. Er zijn verschillende besprekingen gevoerd, alsook een bezoek van de Japan International Cooperation System (JICS) in augustus 2019 die namens Japan uitvoering geeft aan dit project. Tijdens dit bezoek heeft ook de ondertekening plaatsgevonden van de ‘minutes’ tussen het ministerie van LVV en Japan International Coöperation System, JICS.

De JICS stuurde in december 2019 een technische missie naar Suriname om in het bijzonder de technische aspecten voor de installatie van de ijsmachines te bekijken. Deze missie bracht een bezoek aan Atjoni en Apoera waar ten behoeve van de bevolkingsvisserij ijsmachines geplaatst zullen worden. Voor de vissers van deze gebieden is het een grote verlichting, aangezien hun visvangst hierdoor langer houdbaar is.

De technici van JICS hebben ook gekeken naar de mogelijkheden voor vervanging van de ijsmachines op het Visserij Centrum Commewijne (VCC) en het Small Scale Fisheries Center te Bethesda. De ijsmachines zijn reeds gefabriceerd in Japan en zullen binnenkort verscheept worden naar Suriname. Er zijn op de vier locaties waar de ijsmachines geplaatst zullen worden, een pre-delivery site survey uitgevoerd in samenwerking met lokale bedrijven die door Japan (JICS) zijn aangetrokken voor de directievoering.

Inmiddels is er een hijskraan ingeklaard, die gebruikt zal worden voor het slepen van vissersboten voor reparatie op het Visserij Centrum Commewijne. In de loop van de volgende week mag Suriname rekenen op een koeltruck en de ijsmachines omstreeks december 2020. In februari 2021 wordt ten behoeve van de Maritieme Politie Suriname een patrouilleboot verwacht.

Sinds de jaren ’50 is er een samenwerkingsrelatie tussen Suriname en Japan met betrekking tot de visserijsector. Deze samenwerking resulteerde in het exporteren van verschillende soorten vis en visserijproducten naar Japan. Op haar beurt heeft dit Oost-Aziatisch land de visserijsector in Suriname ondersteund met het opzetten van twee visserijcentra, waaronder het Visserij Centrum Commewijne en het Visserij Centrum Bethesda meer bekend als JICA.