Flink geldbedrag buitgemaakt bij overval cambio Indira Gandhiweg

Vijf criminelen hebben dinsdagochtend rond 04.30u een overval gepleegd bij een cambio aan de Indira Gandhiweg in Suriname. Zij forceerden een kluis en maakten SRD 744.217, USD 4.842 en 8.790 euro buit.

De wachter van de cambio werd in zijn slaap overmeesterd door de rovers. Volgens zijn verklaring waren twee van hen gewapend met vuistvuurwapens en werd hij aan zijn handen gekneveld met tape.

De criminelen drongen de cambio binnen door aan de achterzijde van het gebouw een gat te maken in het plafond. Eenmaal in het gebouw hebben zijn een kluis die binnenin was geplaatst geforceerd en het geld dat er in was weggedragen.

Van de wachter hebben de daders een jacket, mobiele telefoon en een tas inhoudende een id-kaart en persoonlijke spullen meegenomen. Nadat de criminelen waren vertrokken, rende de wachter naar het politiebureau De Nieuwe Grond voor hulp. De Surinaamse politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de criminelen.