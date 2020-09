VIDEO: Minister in gesprek met kritische burgers over verhoging brandstofprijs

Minister Armand Achaibersing heeft dinsdagmiddag live via Facebook gereageerd op de verhoging van de brandstofprijs in Suriname. De minister ging in gesprek met enkele kritische burgers waaronder actievoerder Pakitow, die een protestactie heeft aangekondigd aankomende vrijdag.

Op een duidelijke en beheerste manier gaf de minister aan dat de maatregel echt noodzakelijk was. “De Surinaamse overheid doet geen dingen om mensen pijn te doen. Maar als de benzineprijs niet was aangepast zou er een situatie ontstaan, waarbij er geen benzine verkrijgbaar zou zijn” aldus Achaibersing.

Brandstof wordt vanuit het buitenland geïmporteerd en in harde valuta betaald. De prijsstijging lijkt een direct gevolg te zijn van de koersstijging van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de SRD, die sinds vanmorgen van kracht is. “Er zijn geen dollars tegen SRD 7,52 te kopen, dus de hogere prijs is een gegeven” zegt de minister.

Hij gaf verder aan dat het gaat om een harde maatregel om de Surinaamse economie weer op het spoor te krijgen. Door jarenlang mismanagement van de vorige regering heeft de overheid iedere maand te maken met een tekort. Door de maatregel kan de overheid in Suriname haar tekorten wellicht overbruggen.

Achaibersing gaf verder mee dat burgers pragmatisch moeten omgaan met de hoge brandstofprijs. “Mensen kunnen minder kilometers rijden, een dag minder rijden of de auto laten staan en gaan carpoolen” aldus de Surinaamse minister van financiën.

De live video is hier terug te zien:

