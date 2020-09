‘Olievondsten in Suriname goed voor 1,4 miljard vaten’

De drie olievondsten, die tot nu toe voor de kust van Suriname zijn gedaan, zijn goed voor bijna 1,4 miljard vaten olie. Dat zegt het in Noorwegen gevestigde onafhankelijke energieonderzoeksbedrijf Rystad Energy.

“Als de drie recente vondsten worden ontwikkeld zoals we verwachten, kunnen we op het hoogtepunt een productie van gemiddeld 450.000 vaten per dag zien” zegt de vicepresident Upstream Research bij Rystad Energy.

Maka Central-1 en Sapakara West-1 waren de eerste twee ontdekkingen en worden versneld in productie gebracht. Operator Apache heeft gemeld dat de derde vondst bij Kwaskwasi-1 tot nu toe de beste boorput is.

Vorige maand gaf de Surinaams regering aan dat toekomstige inkomsten uit de recent ontdekte olievelden ten goede moeten komen aan de Surinaamse bevolking. Suriname krijgt daarvoor een Spaar- en Stabilisatiefonds.