Haastigheid bestuurder zorgt voor aanrijding met zware schade

Haastigheid van een autobestuurder maandagvond iets na 20.00u aan Indira Gandhiweg in Suriname heeft grote gevolgen gehad. De man reed met zijn personenauto over de weg richting Lelydorp en wilde naar rechts afslaan in de Vredeslustweg 1. In de tegenovergestelde richting kwam een busje aangereden gaande richting Latour.

De bestuurder van de personenauto verleende geen voorrang aan het busje en sloeg toch snel rechts af. Het tegemoetkomende voertuig ramde daarbij de personenauto.

Niemand raakte gewond bij de aanrijding. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Beide auto’s hebben zware schade opgelopen en zijn door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.

Hieronder een foto van de schade aan het busje.