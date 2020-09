Commewijne eerste in rij districtsbezoeken regering Santokhi-Brunswijk

President Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk hebben op maandag 21 september een bezoek gebracht aan het district Commewijne. Het district is hiermee de eerste in de reeks van bezoeken die de regering zal afleggen aan de verschillende bestuursregio’s in Suriname. Het doel van deze ontmoetingen is om de noden en grieven van de districtsbevolking zelf aan te horen. De regeringsdelegatie werd ceremonieel verwelkomd in het district.

Tijdens het bezoek zijn door het staatshoofd enkele vraagstukken aangekaart, waar het district mee te kampen heeft. In de Raad van Ministers is het instellen van een Project Management Team goedgekeurd. Dit team moet alle projecten deze week identificeren en adviezen uitbrengen aan de regering welke projecten onmiddellijk voortgang moeten vinden en welke nader geëvalueerd moeten worden. Ook op de verschillende ministeries zijn de bewindslieden bezig met projecten listen en evalueren en ook daarnaar zal gekeken worden.

Santokhi heeft reeds een inventarisatie gehad van verschillende ministeries voor wat betreft de projecten in Commewijne. Het ministerie van Openbare Werken heeft al groen licht gegeven om de rehabilitatie van de Pandit Tilakdharieweg volledig af te ronden. Ook de drinkwatervoorziening in het district wordt aangepakt en van de president heeft de gemeenschap de garantie gekregen dat dit vraagstuk opgelost wordt.

Hiernaast heeft het fileprobleem ook de aandacht van de regering. Met verschillende instanties wordt nagegaan hoe de verkeersregulering, met name nabij de Wijdenboschbrug, beter aangepakt kan worden. Hiermee kan een deel van het probleem aangepakt worden. Het staatshoofd liet weten dat de regering niet alleen bezig is met de crisisbeheersing, maar dat de bevolking zich ook gereed moet maken voor het uitvoeren van projecten om ontwikkeling te brengen. Dit draagt volgens hem bij tot werkgelegenheid.