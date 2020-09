Bouterse is een sta-in-de-weg

INGEZONDEN – President Santokhi heeft in het parlement aangegeven dat de vorige regering Bouterse/Adhin, een gigantische schuld van meer dan 4 miljard US dollar heeft achtergelaten, terwijl ze meer dan 45 miljard SRD aan inkomsten had. De schuld van meer dan 4 miljard US dollar is duizelingwekkend. Met de schuld van meer dan 4 miljard US$, heeft Bouterse een tijdbom geplaatst onder de huidige regering. Gelukkig is Bouterse op 25 mei 2020 van zijn voetstuk gevallen, nog 5 jaar Bouterse zou het een grote ramp zijn.

Na de bekendmaking van de schuldpositie van Suriname blijkt nu duidelijk dat Bouterse net als het coronavirus een sta-in-de weg is voor de groei van de economie en de ontwikkeling van Suriname, derhalve mag hij nooit meer aan de macht komen. Hij heeft 10 jaar lang de ontwikkeling van het land achtergehouden, waardoor wij nu in grote problemen zijn geraakt.

Niet alleen de onmacht van Bouterse om Suriname tot ontwikkeling brengen maar ook zijn verleden vormde een obstakel. De betrekkingen met bevriende naties werden bemoeilijkt door het verleden van Bouterse als couppleger, veroordeelde moordenaar en veroordeelde drugshandelaar. Bouterse was 10 jaar lang bezig zijn eigen hachje te redden, hij wil namelijk niet achter de tralies verdwijnen.

Na de flinke nederlaag van Bouterse bij de verkiezingen van 25 mei 2020, is zijn absolute drang om voor de derde keer president te worden in rook opgegaan. De autoritaire leiderschapsstijl en het corruptie faciliterend beleid hebben hem de das omgedaan. Het verliezen van de verkiezingen van 25 mei 2020 betekent voor Bouterse, het begin van het einde van zijn politieke carrière.

Vanaf 2015 tot 25 mei 2020, stond Suriname bekend als hoog risico-land, bonafide investeerders wilden geen zaken doen met regering Bouterse/Adhin. Het vertrouwen in de vorige regering, gezagdragers en de Centrale Bank van Suriname was weggezakt onder de nul. We weten dat bij een samenwerking tussen mensen, landen en bonafide financiële instellingen, vertrouwen een absolute succesfactor is.

Nog voordat VHP-leider Chan Santokhi, gekozen werd tot president van Suriname, werd hij overladen met felicitaties en gelukwensen. De felicitaties en de bezoeken van buitenlandse missies geven aan dat ze vertrouwen en geloof hebben in de president, de barrières om samen te werken met andere landen zijn nu opgeheven, de gesloten deuren voor Suriname gaan nu wereldwijd open.

Deze regering is ampertjes twee maanden aan macht en heeft nu al toezeggingen gekregen van diverse bevriende naties en internationale financiële instituten om Suriname uit het diepe dal te halen. Het gaat allemaal om vertrouwen, good governance en aanpak van de corruptie. Onder regering Bouterse/Adhin, was er groot gebrek aan vertrouwen bij de internationale kapitaalmarkten, het is nu tijd om het tij te keren en het slechte imago van Suriname te herstellen. We moeten nu hard werken om vooral buitenlandse investeerders aan te trekken.

Onlangs heeft Mike Pompeo, de minister van buitenlandse zaken van de USA, een bliksembezoek gebracht aan Suriname en dat zegt heel veel, Suriname is in de belangstelling. Ik ben er heilig van overtuigd dat er meerdere buitenlandse missies naar Suriname zullen komen.

Idris Naipal