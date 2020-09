Politie zoekt familie van personen opgebaard in mortuarium AZP

In het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo zijn momenteel acht stoffelijke overschotten van personen, waarvan de familie onbekend is. Het Korps Politie Suriname is op zoek naar familie van deze personen. Dat meldt de Surinaamse politie op haar website.

Twee lijken, waarvan niet duidelijk is wat de identiteit is van de personen, liggen al twee jaar in het mortuarium. Een aantal stoffelijke overschotten ligt vanaf 2019 in het mortuarium. In sommige gevallen gaat het om het skelet en/of botten. Slechts 1 persoon, Kees van der Graaf, is op 10 maart dit jaar binnen gebracht.

De politie heeft familieleden vandaag opgeroepen om binnen twee weken contact te maken met het Korps Politie Suriname, om de begrafenis van de overledene ter hand te nemen.

Men kan contact opnemen met de deelstructuur Forensische Opsporing op het telefoonnummer 404022 of het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo op het telefoonnummer 442222 toestel 287