Nederlands positiefste cabaretier deelt zijn kijk op geluk in nieuw boek

Op 27 oktober aanstaande verschijnt het boek ‘Gelukkig zijn is geen kwestie van geluk hebben‘ van Roué Verveer. In dit boek deelt Nederlands positiefste cabaretier zijn kijk op geluk.

Er is een groot verschil tussen geluk hebben en gelukkig zijn. Geluk heb je als je een keer wint in het casino. Als je gelukkig bent zit je goed in je vel en voel je je vanbinnen intens vrolijk. De in Suriname geboren Roué Verveer is eigenlijk al zijn hele leven gelukkig.

De afgelopen jaren vroegen steeds meer mensen hem hoe het komt dat hij zó positief en gelukkig is. Dat was hij altijd al, maar in deze opgefokte tijden valt het ineens veel meer op. Zonder dat het gebaseerd is op enig wetenschappelijk onderzoek, deelt hij daarom op veler verzoek wat volgens hem werkt; uiteraard met zijn kenmerkende humor.

Een tipje van de sluier: geld maakt niet gelukkig, je vriendenkring moet met dezelfde hardheid worden samengesteld als een topvoetbalploeg en het kiezen van de juiste partner heeft misschien wel de grootste invloed op je geluksgevoel. Maar Verveer gaat de donkere kant van het leven, zoals de dood en wereldproblemen, niet uit de weg.

Gelukkig zijn is geen kwestie van geluk hebben verschijnt 27 oktober 2020.

€ 17,99 | ca. 196 pag. | ISBN: 978 94 005 1188 0

Ook beschikbaar als e-book en luisterboek.