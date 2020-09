Automobilist schept voetganger op Pandit Paltan Tewarieweg

De bestuurder van deze personenwagen heeft zondag iets na 18.00u een voetganger op de Pandit Paltan Tewarieweg in Suriname geschept. Op de foto is te zien dat de voorruit behoorlijk beschadigd is door de klap en dat er brood, dat de voetganger bij zich had, op de motorkap en de voorruit ligt.

De auto reed over de Pandit Paltan Tewarieweg richting Warakoeweg. Ter hoogte van een spuiter, niet ver van de Martin Luther Kingweg, schepte de automobilist de voetganger. Hoe dit precies heeft kunnen gebeuren is vooralsnog niet duidelijk en wordt op dit moment door de Surinaamse politie onderzocht.

De voetganger werd hevig bloedend, met een ‘visum’ van de politie, door een taxi vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.