350 laaggeprijsde overheidswoningen in gevaar vanwege overheidsfalen

Een woningbouwproject in Suriname met als doel het opzetten van 350 laaggeprijsde huizen, verkeert in gevaar. Het gaat in deze om een project dat volgens planning grotendeels via schenking vanuit China zal worden opgezet. Echter is gebleken dat de voormalige regering niet erin is geslaagd om in te komen met een geschikte locatie. Dit heeft minister Riad Nurmohamed kenbaar gemaakt tijdens de openbare vergadering op 18 september in De Nationale Assemblee.

Na gedegen onderzoek is gebleken dat de uitvoeringsovereenkomst is getekend in mei 2017. In augustus 2019 zijn vervolgens de nodige bouwmaterialen geïmporteerd. De kosten zijn geraamd op USD 26.4 miljoen. In april 2019 is gebleken dat er geen geschikt bouwterrein beschikbaar was. Intussen zijn de bouwmaterialen opgeslagen in een ruimte waarvoor USD 2.000 aan huur moet worden betaald, vanaf augustus 2019.

Deze woningen moesten binnen 2 jaar betaald worden. De minister benadrukte dat de vorige regering in gebreke is gebleven en dat daardoor dit project in gevaar is gekomen. Ook dit project zal de huidige regering herstarten.