Schoonmaakacties in Suriname vanwege ‘World Clean up day’

World Clean up day is een jaarlijkse wereldwijde burgeractie om het probleem van zwerfvuil aan te pakken door het organiseren van opruimacties. Het is een burgerbeweging die 180 landen en miljoenen mensen over de hele wereld verenigt om de planeet schoon te maken. Dit alles op één dag. Op 19 september organiseerde Stichting Suresur op 14 verschillende locaties in Suriname schoonmaakacties.

Binnen de Global Ports Group (GPG) is het in de week van 14 t/m 20 september ‘Go Green Week’. De GPG is een samenwerking tussen de industrieleiders van wereldwijde havenoperators en zij hebben drie werkarmen op het gebied van Safety, Security & Environment. In dit kader heeft DP World Paramaribo meegedaan met World Clean up Day op 19 september.

DP World Paramaribo heeft 16 vrijwilligers met familieleden afgevaardigd die op twee locaties hebben schoongemaakt, te weten het scholencomplex van Lyco 1( Zorg& Hoop) en bij de terminal van Suriname Port Services N.V./ DP World Paramaribo te La Vigilantia in Para. De focus van de clean up lag dit jaar op de vervuiling als gevolg van sigarettenpeukjes. (tekst loopt door onder foto)

Clean Up Scholencomplex Zorg & Hoop

Deze kleine vervuilers behoren tot het product dat wereldwijd het meest wordt weggegooid. Alle ingezamelde sigarettenpeukjes zullen via de Surinaamse Stichting SuReSur verstuurd worden naar een recycle bedrijf in Ierland om deze te recyclen.

Burgers worden aangemoedigd hun peukjes niet in het milieu te gooien, maar deze apart te zetten en bij stichting SuReSur af te geven. Het inleveren van sigarettenpeukjes kan van maandag tot vrijdag tussen 16.00 en 18.00 aan de Charlesburgweg # 55.