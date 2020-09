Schoolkantines mogen ingaande 1 oktober toch open

De kantines op de verschillende scholen in Suriname, mogen nu ingaande 1 oktober toch nog open gaan. Dit zei onderwijsminister Marie Levens vrijdag in De Nationale Assemblee, nadat VHP-parlementariër Reshma Mangre haar daartoe had gevraagd.

Volgens Mangre zitten de kantinehouders vanwege COVID-19 al maanden zonder inkomen en hebben de afgelopen periode ook behoorlijke inkomstenderving geleden. Het langer gesloten houden van de kantines maakt het alleen maar erger voor de houders en ook voor de leerlingen.

Naar zeggen van de parlementariër zijn een heleboel leerlingen vanaf midden van de maand aangewezen op de kantines. Volgens haar komen deze leerlingen gewoon met een lege maag op school. Gezien veel van de scholen ook geen winkel in de buurt hebben, is het daarom volgens Mangre belangrijk dat de kantines weer openen.

Aan de hand van het protocol dat is samengesteld voor de horecasector, kan er volgens Mangre ook een aangepast protocol worden samengesteld voor de kantinehouders. De minister heeft aangegeven dat het protocol samen met enkele schoolhoofden wordt uitgewerkt.