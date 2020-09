Paneel voor Sophie Redmond onthult in Amsterdam Zuid-Oost

Afgelopen vrijdag vond de onthulling plaats van het Sophie Redmondpaneel in Amsterdam Zuid-Oost. Anita Plowell en Cheryl Vliet van de stichting Between the Lines zijn de initiatiefnemers van het paneel. De stichting organiseert jaarlijks de Sophie Redmondlezing. Met de onthulling van het paneel werd stilgestaan bij de 65ste sterfdag van dokter Sophie Redmond.

Vrienden van de Sophie Redmondlezing waaronder Thea Doelwijt, Marijke van Geest, Helen Burleson, Nellie Bakboord, Ninan Esajas, Irene Gefferie, Conchita Landbrug, Graziella Hunsel Rivero, Simone Vrij en buurtbewoners waren getuige van de onthulling van het prachtige paneel van Sophie Redmond. Het plein heeft nu niet alleen maar een naam maar ook een gezicht.

Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing vond het een eer om ook haar rolmodel Sophie Redmond op deze manier te herdenken. Het is belangrijk voor de jeugd om rolmodellen te hebben die op hun lijken.Ook in Suriname is er stilgestaan bij het leven van deze bijzondere en markante vrouw. Stichting VIP (Vrouwen in de Politiek) legde een krans bij het beeld van Sophie Redmond bij de ingang van het Academisch Ziekenhuis in Suriname.

Het Sophie Redmondplein staat in de wijk Geinwijk waar twee en twintig straten, pleinen en plantsoenen zijn vernoemd naar activistische vrouwen, feministen en strijders voor mensenrechten. Vrouwen die kracht uitstralen en als voorbeeld dienen voor vele generaties.

Met dank aan: Stichting Een Beter Leven Voor Iedereen, Geef Straten een Gezicht en bewoners van het Sophie Redmondplein.

