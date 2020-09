Kathryn Wijnaldum nieuwe commander op Amerikaans marine schip

Via social media ging de afgelopen dagen een foto en bericht rond dat een Surinaamse vrouw de nieuwe commander op het Amerikaanse marine schip USS Oak Hill (LSD-51) zou zijn. Het bericht klopt echter niet helemaal: Kathryn Sampson Wijnaldum nam het commando wel over, maar is zelf niet Surinaams.

Sampson Wijnaldum is een Amerikaanse die gehuwd is met een man van Surinaamse afkomst. Vandaar de Surinaamse achternaam Wijnaldum. Het bericht heeft dus wel een ‘Surinaams randje’.

Het schip, de USS Oak Hill (LSD-51) is een Harpers Ferry-klasse doklandingsschip van de Amerikaanse marine. Ze is vernoemd naar Oak Hill, de residentie van James Monroe die de vijfde president van de Verenigde Staten is.

Het bericht dat massaal gedeeld werd:

De overdracht was live te volgen via Facebook en is hier te zien: